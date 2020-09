Music Unlimited, 4 mesi di hit con Amazon a neanche un'euro: come ottenerli

Musica senza interruzioni pubblicitarie, da ascoltare offline e con una scelta di brani ampia come non mai. Tutto questo è Amazon Music Unlimited, una libreria che include 60 milioni di brani tra vecchi album e nuove uscite. I brani possono essere ascoltati anche senza una connessione internet, senza interruzioni ed è possibile scaricarli nella massima legalità.

L'offerta fa parte del Prime Day di Amazon (13 e 14 ottobre 2020). Fino alle 23,59 del 14 ottobre sarà possibile abbonarsi ad Amazon Music Unlimited con soli 0,99 centesimi. Possono godere della promozione solo i clienti che si iscrivono per la prima volta al servizio e l’offerta, non cumulabile con altre, è riscattabile solo verso l'abbonamento individuale di Amazon Music Unlimited. Una volta terminato il periodo di promozione, il servizio tornerà automaticamente al suo costo originale di 9,99 euro mensili. Se si vuoel cancellare il rinnovo automatico è possibile entrare nella app tramite smartphone o dal sito di Amazon e terminare l’abbonamento.

L’offerta non è attivabile per chi sta già utilizzando, o ha utilizzato in passato, il periodo di uso gratuito Amazon Music Unlimited. Esclusi dall’offerta anche i clienti o ex clienti Amazon Music Unlimited.