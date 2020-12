Gusto e salute con le sarde all'anconetana: ricetta completa

Buone e ricca di omega 3. In poche parole, gusto e salute. Le sarde all’anconetana sono semplici da preparare e hanno un costo relativamente basso. Perfette per la vigilia di Natale quando, secondo la tradizione, si cena a base di pesce. La ricetta è tratta dal portale Cookaround.com.

Ingredienti

Sarde 1kg

Pomodri 4

Olio extravergine di oliva (4 cucchiai)

Vino bianco (mezzo bicchiere)

Cipolla

Pangrattato 30 gr.

Prezzemolo

Sale

Preparazione

Fate scaldare in una padella dell'olio, fatevi rosolare la cipolla e sfumate con un po' di vino bianco. Tagliate i pomodori a dadini ed uniteli alla padella col soffritto di cipolla. Lasciate cuocere i pomodori per circa 30 minuti. A questo punto, prendete una teglietta da forno, adagiatevi le sarde in un unico strato, distribuitevi sopra il pangrattato, successivamente i pomodori ed il prezzemolo tritato. Infornate a 180°C per 10 minuti e servite immediatamente.

Ricetta tratta da: Cookaround.com

Foto tratta da: buonissimo.it