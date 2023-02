Le immagini di Sanremo sono Made in Marche: Garage Creativo tra i fotografi ufficiali della kermesse

Il team senigalliese di "Garage Creativo" tra i fotografi ufficiali della kermesse. Un altro importante pezzo del “saper fare” made in Marche è pronto per Sanremo. L’agenzia di produzione foto e video (e non solo) Garage Creativo di Senigallia sarà infatti impegnata dal 7 all’11 febbraio a Sanremo come uno dei team di fotografi impegnati nel racconto del festival e di tutto quello che ruota attorno al mondo di “Casa Sanremo”.

Commissionato da un’importante agenzia italiana, Vincenzo Capozzi (presidente di CNA Fotografi Ancona) e il suo team porteranno la professionalità marchigiana in quello che è uno tra i più importanti eventi per l’Italia. Un’altra importante avventura per un’impresa della comunicazione e della fotografia in grande espansione e mai convenzionale.

Garage Creativo ha già iniziato il lavoro domenica 5 per le prime conferenze stampa e da lunedì 6 ha proseguito con le produzioni video, le interviste programmate e i racconti di situazioni a casa Sanremo. Ma non solo, da fotografi a reporter. Vincenzo e il suo team infatti non si limiteranno ad immortalare gli attimi più suggestivi del Festival, si faranno anche reporter con collegamenti quotidiani da Sanremo alle Marche, attraverso le radio e televisioni marchigiane. E per i più curiosi sarà possibile seguire tutto, live, sulle pagine social di Garage Creativo.