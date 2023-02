Sanremo visto e raccontato da un anconetano: Marco Zingaretti torna alla kermesse

Ogni anno c?e? sempre grande attesa per la kermesse più longeva e amata della nostra nazione dedicata alla canzone leggera italiana. Stiamo ovviamente parlando del Festival Di Sanremo e quest?anno l?emittente televisiva regionale Tvrs sarà presente con il suo team nella città ligure. Marco Zingaretti, inviato e conduttore è al suo sesto Festival, dopo 2 anni di assenza dovuti alla pandemia con due edizioni ricche di interviste in collegamento, ritorna in presenza e da mercoledi 8 febbraio si collegherà con i suoi colleghi in studio per regalare aggiornamenti, interviste e curiosità. Sarà accompagnato dalle colleghe Edy Bracaccini e Silvia Montesarchio. Appuntamento sul canale 13 nei seguenti orari: ore 12,45 nella trasmissione ?Benvenuti in Tv..? poi alle 13,15 e 20,15 nel Tg ?All News?. ?Speciale Sanremo 2023? andrà in onda Martedi 14 Febbraio alle ore 21(in replica Martedi 21) ed in contemporanea sul sito tvrs.it e sull'App MyTvrs.