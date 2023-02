Vi racconto come faccio i capelli ai cantanti di Sanremo: dietro le quinte del festival con il parrucchiere marchigiano Luca Maiolini

C'è anche un hairstylist di Chiaravalle a curare i capelli dei cantanti di Sanremo. Il parrucchiere Luca Maiolini è nella squadra di quindici affermati professionisti del settore parrucco che stanno curando le acconciature dei cantanti in competizione. «Mi ha contattato l’agenzia Area Stile di Bergamo, grazie a una conoscenza in comune e grazie al mio passato speso tra le numerose edizioni di Miss Italia e della Milano Fashion Week e così, giovedì scorso in mattinata, ero già operativo all’Hotel Royal per avere cura dei capelli di alcuni dei cantanti che si stanno esibendo al Festival e alcuni ospiti. Il primo è stato Gianluca Grignani, ma ho potuto acconciare anche Elodie, Tananai, Mister Rain, Paolo Vallesi e altri ancora».

Per Maiolini questa è la prima esperienza festivaliera, dai ritmi molto intensi. «Certamente – conferma – arriviamo in taxi dall’appartamento nel quale dormiamo a Taggia e subito siamo chiamati a lavorare per almeno 6-7 ore di fila, con rare e brevi pause. La sigla iniziale del Festival è la nostra campanella finale, visto che a quel punto termina il nostro impegno». Per il parrucchiere chiaravallese la partecipazione al Festival è un altro fiore all’occhiello nella sua carriera professionale. «A fine febbraio parteciperò ancora una volta alla Milano Fashion Week – spiega – e tra eventi, saloni, sfilate e altre manifestazioni posso dire che questo 2023 è già iniziato molto intensamente e mi auguro prosegua in questo modo. Alle mie care e affezionate clienti dico che il mio cuore è sempre con loro e che da questa esperienza, oltre che tanti momenti simpatici, porterò a loro nuove idee, nuovi mood e tante belle particolarità»