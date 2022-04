Andrea e Sara, l'amicizia con la penna li porta al Salone di Torino

Andrea Ansevini e Sara Marino, di Polverigi lui e di Prato lei. Dopo aver inventato il format online “Il salotto culturale di Andrea e Sara”, dove vengono presentate le pubblicazioni con l'interazione dei lettori, gli autori sbarcano insieme al Salone internazionale del libro di Torino. Il pomeriggio del 20 maggio saranno nello stand della loro casa editrice “Le Mezzelane Casa Editrice”.

Entrambi classe 1979, hanno all’attivo sette libri lui e cinque lei. Si sono conosciuti nel 2019 a Milano e da allora la loro collaborazione letteraria non si è mai fermata. I loro ultimi libri si intitolano “Dietro la porta” di Andrea e “Il volto dell’oscurità” quello di Sara. Hanno assieme già scritto una ventina di racconti e alcuni sono già stati pubblicati in varie antologie nazionali, altri ancora in vari giornali online e un altro ancora è stato scelto per la realizzazione di un cortometraggio.

I due scrittori sono molto attivi sui social e sono conosciuti soprttutto per il “Salotto culturale di Andrea e Sara”, che conducono da quasi tre anni. Nato sotto il lockdown, il progetto prevede la discussione sui loro libri con l’interazione dei lettori e, dove con cadenza settimanale, vengono intervistati due ospiti a sera: «Proprio ieri sera- spiega Andrea- ho appreso che ci sarà a settembre l’inizio della quarta stagione e hanno già numerosi ospiti che si sono prenotati». Assieme inoltre hanno anche una pagina “I mille fogli sparsi di Andrea e Sara”.