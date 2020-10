Il salume che ha fatto storia: i segreti del salame di Fabriano, famoso in tutta Italia

Un salume che, con il suo caratteristico velo di muffa, ha fatto storia. Il salame di Fabriano ha origini antichissime, ma la storia lo colloca con certezza in un episodio del 22 aprile 1881. Come spiega il “Consorzio per la tutela e la produzione del salame di Fabriano”, Giuseppe Garibaldi scrisse quel giorno una lettera di ringraziamento e apprezzamento all’amico Benigno Bigonzetti dopo aver ricevuto questo prodotto come regalo.

La lavorazione

La prima fase della lavorazione prevede il taglio a cubetti del lardo della schiena, la parte più pregiata. Poi vengono preparate coscia e spalla e si procede all’impasto, al quale vengono aggiunti sale, pepe macinato e pepe in grani. L’assenza di antiossidanti è la causa del colore della carne, che si presenta rosso scuro.

Stagionatura

Il salame viene prodotto tra settembre e maggio, ma poi devono trascorrere alcuni mesi di stagionatura, tra i due e i cinque, in cantine o locali areati. La tradizione popolare lo vuole pronto per la mattina di Pasqua, quando nelle Marche si è soliti consumarne qualche fetta a colazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dove si produce

Questo salume viene prodotto nelle zone di Fabriano, Arcevia Cerreto D’Esi, Genga, Serra San Quirico e Sassoferrato.