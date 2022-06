Anima storica, vestito e menù nuovi: riapre il ristorante Andreina

LORETO – Oggi riapre il Ristorante Andreina e il suo chef Errico Recanati torna alle sue braci, accogliendo gli ospiti in uno scenario rinnovato e dove l’immutato è rappresentato dal fuoco e da quell’esprit familiare che – anche nel nuovo progetto di restyling – si è voluto mantenere. Quell’istinto innato di Recanati votato all’innovazione e alla sperimentazione - come da anni la sua cucina ci ha fatto capire – lo ha portato ad iniziare un importante percorso di ristrutturazione del ristorante iniziato lo scorso 21 febbraio. Nella sua visione di cucina avanguardista, anche Andreina doveva stare a questo passo e così, grazie all’Architetto Giacomo Ortenzi dello Studio “Ossigeno”, è stato messo a punto il progetto dando come parola chiave all’intero concept il sostantivo “accoglienza”. «Non è stato semplice decidere di rinnovare profondamente questo luogo che è stata la mia culla gastronomica e l’epicentro della mia vita familiare, soprattutto considerando le criticità che il nostro settore ha vissuto nei mesi passati, ma io e la mia famiglia abbiamo deciso di procedere verso il nostro futuro, che immaginiamo sempre stimolante e a cui vogliamo dare fiducia» commenta Errico Recanati.

La storia

Il 1 giugno 2022 è la pietra miliare del nuovo inizio del Ristorante Andreina di Loreto, fondato nel 1959. Due gli aspetti principali che hanno definito il concept: la luce, puntata su ogni tavolo con proiettori a scomparsa per omaggiare ogni postazione in modo teatrale e i materiali, come il legno e la calce, quei materiali della tradizione marchigiana espressi però in maniera inedita e contemporanea. Il legno utilizzato definisce il concetto di spazio per le travi dei soffitti e dogato per i pavimenti scuri, volutamente “scricchiolanti” per non perdere quell’indissolubile legame con il passato. Passato che si evince anche nelle singole sale dove i vecchi camini e i muri in pietra valorizzano l’antitesi con il nuovo interior e i nuovi arredi.

Anche le cromie giocano un ruolo importante, come il rosso Ercolano scelto per le due pareti principali a fare da contrasto e a richiamare fortemente l’elemento massimo di Andreina, il fuoco, la brace. Quest’ultima glorificata nel nuovo contesto grazie ad un grande tavolo antistante per amplificare l’esperienza della cucina tra gusto, olfatto e vista. Grande avanguardia ed efficienza anche nel restyling della cucina. Non ultimo anche un elemento altrettanto importante per Recanati: il rispetto ecologico. Tutti i materiali utilizzati nel progetto, infatti, sono naturali e certificati in bioarchitettura per tutelare l’ambiente e la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Nuovo menù

Il nuovo inizio è accompagnato anche dal nuovo menu nel quale il fumo si fa ingrediente sopra le braci e grande enfasi al vegetale. Essenzialmente una sospensione colloidale, esattamente come il fumo delle sue braci che ora diventa componente delle ricette e abbandona l’accezione di passaggio di cottura. La parte aromatica dei carboni ardenti si eleva per esaltare il sapore di ogni singolo elemento e per stimolare il palato verso nuovi scenari. Lo chef stellato del Ristorante Andreina, conduce nella nuova stagione con un menu più armonioso e sorprendente, come la natura che esplode di colori e profumi. Si abbandonano i fondi bruni delle carni per lasciare che siano i vegetali i protagonisti delle salse di cottura, come quella al carciofo cotto per 12 ore. E proprio l’ingrediente vegetale sarà il grande cerimoniere della nuova carta che, grazie all’impronta unica del fumo delle braci sapientemente calibrato dall’esperienza di Errico Recanati, saprà esaltare ciò che verdura e frutta di stagione sanno offrire anche nelle portate principali. Complice anche l’orto che lo chef sta implementando nel giardino esterno che circonda il suo ristorante per una materia prima direttamente selezionata e coltivata da lui.

Ortaggi di stagione, aromi e spezie andranno a sorprendere l’olfatto e i palati. La parte sublime della sperimentazione, che fa parte della genesi dello chef marchigiano, spalanca le porte del nuovo menu anche alle ostriche italiane che così trovano spazio nella cottura alla brace e nell’affumicatura. Interesse focalizzato anche sulle paste corte come il pacchero e la mezza manica.

Sperimentazione sì e anche conferme perché non si dimenticano le tradizioni di carne come il piccione e il maialino. Lo stesso Errico Recanati afferma da sempre che la tradizione la ama e non la dimentica, semplicemente la rivisita, la attualizza, e un po' piacevolmente la provoca per sorprendere sempre quel senso chiamato gusto. Non mancheranno neanche alcune sue firme inconfondibili come l’amatissima Cacio ai 7 Pepi.