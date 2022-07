I biscotti di Frolla fanno gola a “Risorgimarche”: a ruba i dolci dei pasticceri disabili

OSIMO - Non poteva esserci inizio migliore per Frolla Microbiscottificio nella tanto attesa kermesse “RisorgiMarche”, il festival solidale inclusivo ed ecosostenibile che si tiene sul territorio del cratere marchigiano 2016, ideato e promosso da Neri Marcorè. La cooperativa osimana, fondata da Jacopo Corona e Gianluca Di Lorenzo e che dà lavoro a 18 ragazzi disabili, ha venduto oltre 1000 pacchi di biscotti in sole due delle tre tappe che si sono svolte fin qui. Frolla infatti, è stata presente soltanto a Treia e Sarnano, in quanto per questioni logistiche non è stato possibile raggiungere Cingoli con il Frollabus.

RisorgiMarche è appena iniziato ma anche l’ultima tappa, quella di Sarnano, in cui è stato protagonista Simone Cristicchi, ha fatto registrare un pieno di consensi. Non solo di vendite, ma anche di curiosità, partecipazione, voglia di entrare in contatto con la realtà Frolla creando una meravigliosa sintonia con in ragazzi che vi lavorano. La cooperativa di Osimo parteciperà ad altre 5 tappe tra luglio e agosto.

«RisorgiMarche è un festival nel territorio e per il territorio– commenta Jacopo Corona – co founder di Frolla- Siamo felicissimi per il grande interesse che si genera e si alimenta nei nostri confronti da parte dei nostri corregionali. Spero che questo legame diventi sempre più forte nel tempo così da favorire nuove sinergie che possono solo far bene alla nostra meravigliosa regione».