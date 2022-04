“Rinascimenti e segreti”, le meraviglie nascoste di Ancona su Sky Arte

ANCONA - Arriva Su Sky Arte il 28 aprile alle 21.15 la nuova produzione Sky Original, 'Rinascimenti Segreti', alla scoperta delle meraviglie più nascoste della stagione, tra Quattro e Cinquecento, in cui l'Italia ha rivoluzionato la cultura europea. È un viaggio in sei episodi nelle città italiane, Genova e San Fruttuoso, Sabbioneta e Mantova; Padova; Ancona e Loreto, Napoli, Lecce e il Salento, tra gioielli artistici, storie e personaggi eccezionali, spesso oscurati dal prestigio di Firenze e di Roma, universalmente note come capitali del Rinascimento.

La serie, una produzione Sky Original realizzata da 3D Produzioni, racconta come in quasi tutti i centri della nostra penisola sia fiorito un Rinascimento locale, ispirato a quello più noto di maestri come Brunelleschi, Leonardo, Raffaello o Michelangelo, ma con stili e personalità unici; non uno, dunque, ma Rinascimenti diversi, a seconda delle vicende storiche, dei protagonisti coinvolti, delle tradizioni di ogni realtà particolare. Narratrice appassionata in questo percorso da Nord al Sud è il M° Beatrice Venezi, direttore d'orchestra, che entra in scena portando con sé il proprio bagaglio, e facendo da filo conduttore tra il mondo della musica e quello dell'arte entrando in palazzi, chiese e musei.