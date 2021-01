I rifugi di montagna più belli delle Marche

Veri e propri templi del relax dove trascorrere giornate in pace sia d'estate che d'inverno. I piu bei rifugi di montagna presenti nelle Marche riportati sul portale Turismo Marche, blog ufficiale del turismo della Regione Marche. Nell'elenco sono riportate anche le attività consigliate nella zona e gli orari di apertura. Si consiglia, in base all'aggiornamento delle norme anti-Covid, di contattare le singole strutture per verificare i periodi di attività.