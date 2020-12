Baccalà all'arancia: la ricetta completa

Una valida alternativa allo stoccafisso per la cena di Natale è il baccalà. Qui seguiamo la ricetta del portale cucchiaio.it per cucinarlo all'arancia.



Ingredienti (4 porzioni):

1 trancio di baccalà dissalato di circa 250 g

1/4 di cipolla Laurentina

2 arance non trattate

8 cl di panna liquida fresca

1/2 limone

olio extravergine di oliva

sale marino comune

sale Maldon (sale marino naturale inglese, in piccolissimi fiocchi friabili, proveniente da Maldon)

Preparazione.

Sbucciare le arance asportando solo la parte arancione e seccare le scorze in forno a bassa temperatura(circa 60°). Frullarle, passarle al setaccio fi ne e conservare la polvere in un vasetto a chiusura ermetica. Versare la panna in una ciotola, unirvi il succo del limone e pochissimo sale, mescolare delicatamente. Riporre in frigo, far riposare 12 ore. Quindi incorporarvi la cipolla tritata. Tagliare il baccalà a dadini di circa 2 cm cubi. Distribuire la panna sul fondo di 4 ciotole e disporre in ciascuna 2 dadi di pesce crudo. Condire con olio, sale marino comune e sale Maldon, spolverizzare con la polvere di scorza d’arancia e grani di sale grigio. Decorare con anelli sottili di cipolla e spicchi di pomodorini. Servite a tavola con pan brioché tostato.