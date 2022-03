Pasqua alle porte, la ricetta della Ciaramilla marchigiana

Un dolce della tradizione pasquale umbro-marchigiana, ma quasi dimenticato. La ricetta completa della Ciaramilla tratta integralmente dal portale Il Soffio di Zefiro (soffiodizefiro.altervista.org).

Ingredienti

600 g Farina 00

3 Uova

200 g Zucchero

1 bustina Lievito per dolci

80 ml Alchermes

100 g Strutto

Scorza Mezzo limone

Ingredienti per la Glassa

300 g Zucchero a velo

q.b. Acqua calda

q.b. zuccherini

Preparazione

Si inizia mettendo sulla spianatora la farina necessaria. Al centro della farina rompete le uova. Con l’aiuto di una forchetta, rompetele e mano a mano portate della farina dall’esterno della fontana al centro. in questa fase aggiungete anche il lievito, la scorza di limone e lo zucchero. Impastate fino a quando riuscite. Otterrete un impasto molto granuloso.

Aggiungete l’alchermes. il suo inserimento va fatto separatamente dal lievito poichè l’alcool contenuto nel liquore brucerebbe il lievito per dolci.Come ultimo ingrediente aggiungete lo strutto. Amalgamate gli ingredienti con le mani, e se necessario, aggiungete altra farina, senza esagerare. l’impasto deve rimanere a forma di una palla unita, ma deve essere molto appiccicoso. Prendete una teglia rivestita di carta forno. Ungetevi le mani di olio e stendete l’impasto della ciaramilla. Potete dargli la forma di una ciambella classica, ma secondo la tradizione, la versa forma è quella di una ciambella dal buco largo, al cui centro viene inserito altro impasto a forma di croce. Infornate la teglia in forno già caldo a 180° per 30 minuti, facendo sempre la prova stecchino.una volta cotta, fatela freddare e solo una volta fredda potrete passare alla glassatura.

La glassa

In una ciotola mettete lo zucchero a velo. Riscaldate dell’acqua in un pentolino. versate un cucchiaio di acqua calda nella ciotola con lo zucchero. Con l’aiuto del cucchiaio, mescolate zucchero a velo ed acqua calda. il calore dell’acqua permetterà allo zucchero di sciogliersi. La glassa deve mantenere una consistenza molto densa. Se lo zucchero non viene assorbito del tutto, unite ancora una stilla di acqua calda, senza mai esagerare.