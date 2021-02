Spreco alimentare, settimana – evento per cucinare gourmet con gli avanzi

l 5 febbraio si celebra l’8° Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. La Condotta Slow Food Ancona e Conero, con i suoi giovani, ha attivato una serie di iniziative volte a sensibilizzare la comunità sulle buone pratiche alimentari utili non solo per la salute ma per il benessere dell’intero pianeta.

La Rete Giovani Ancona e Conero (SFYN), che sta per compiere un anno di vita, ha organizzato una settimana - evento on line per parlare di spreco alimentare, alla quale tutti sono stati invitati a partecipare postando consigli e idee su come ridurlo o evitarlo, ricette gastronomiche di riutilizzo, suggerimenti e spunti, dati scientifici e linee guida per agire nel quotidiano. L’iniziativa si concluderà venerdì 5 con l’evento “Insieme contro lo spreco alimentare” in diretta su Radio Conero. Alle ore 19.00 la Fiduciaria Angela Pezzuto e Lorenzo Zappi, della rete giovani e cuoco del ristorante Marcello saranno protagonisti, insieme a Francesca Celi del Programma Radio Bar nella preparazione di una ricetta gourmet realizzata con gli avanzi e materie povere e per parlare di cosa significa ridurre lo spreco alimentare. Tutte le informazioni possono essere trovate sul gruppo aperto Slow Food Ancona e Conero e sulla pagina FB SFYN Ancona e Conero, su Ig e Telegram. «Quando buttiamo via il cibo - sottolinea la Pezzuto - sprechiamo le risorse naturali e inquiniamo il pianeta. Ognuno di noi deve fare la sua parte».