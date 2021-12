Menù di Natale con poche calorie, primo piatto: tortellini in brodo

Se a Natale ci si augura salute allora perché mangiare troppo e abbondare con grassi, sale e zuccheri? La dottoressa Chiara Manzi, dietista, propone un’alternativa con la tradizione il gusto ma anche il benessere. Un menù all’insegna del tradizionale. Dopo l'antipasto, oggi tocca al primo piatto: i tortellini in brodo ripieni di carne (227 kcal).

Ingredienti (10 persone)

Brodo 2 litri

Semola di grano duro, 260 gr.

Acqua

Lonza di maiale, 140 gr

Farina tipo "00", 130 gr.

Mortadella, 90 gr.

Prosciutto crudo, 90 gr.

Inulina, 70 gr.

Uova, 30 gr.

Parmigiano, 30 gr.

Burro, 3 gr.

Curcuma,

Noce Moscata

Preparazione

Fare una fontana con le farine e metà Inulina Excellence, al centro mette- re l'uovo, 170 g di acqua, curcuma e pepe nero. Impastare inizialmente con la forchetta e poi con le mani. Si può finire di amalgamare in planetaria con il gancio. Far riposare coperto da pellicola almeno 3 ore in frigorifero. Rosolare la lonza, macinata due volte, con il burro, cuocerla per 10-15 minuti. Aggiungere la mortadella e il prosciutto crudo macinati e il parmigiano stagionato 36 mesi grattugiato, la restante inulina, 60 g di acqua e la noce moscata, amalgamare, frullare il tutto e mettere a riposo per 12 ore coprendo con pellicola. Stendere la pasta sottile, aggiunge- re le palline da 2 grammi di ripieno distanziandole uniformemente per formare dei quadretti di pasta di circa 3 grammi con un lato di circa 3 cm e dare la forma del tipico tortellino bolognese. Tagliare la pasta con la rotella liscia. Cuocere nel brodo per 2-3 minuti circa finchè saliranno in superficie. Per porzione servire 15 tortellini da accompagnare con 200 ml di brodo.