Come si cucina il mosciolo: gli abbinamenti tradizionali per il re della tavola anconetana

E’ il piatto dell’estate anconetana, presidio slow food ittico. Il mosciolo si cucina in diversi modi. Il più diffuso è sicuramente abbinato allo spaghetto: piatto per eccellenza dei ristoranti della riviera e non solo.

Esistono però altri modi: alla marinara, arrosto o (ebbene sì) anche al naturale. In quest’ultimo caso il mosciolo va aperto mentre è sul fuoco vivo. Chi lo preferisce arrosto, può accompagnarlo con molliche di pane, prezzemolo, pepe, vino bianco e olio extravergine di oliva. In ogni caso ricordate: i moscioli vanno aperti singolarmente e per cuocerli va usata una parte dell’acqua che essi stessi contengono. Il resto? Il resto è scarpetta.