Dolcezze del territorio, come preparare i maritozzi marchigiani: la ricetta

La ricetta dei maritozzi tratta da Turismo Marche

Ingredienti

farina

lievito di birra

zucchero

latte tiepido

miele

olio di semi

uova

semi di anice

vin cotto

scorza di arancia grattata

Preparazione

sciogliere il lievito nel latte, aggiungere il miele , lo zucchero e l’olio, mescolare bene , aggiungere le farine e impastare , quindi coprire con la pellicola e lascia lievitare fino al raddoppio, per circa 2 ore. Aggiungere i semi di anice , le uova leggermente sbattute, la scorza d’arancio e il vin cotto. Coprire nuovamente con la pellicola e lasciare lievitare fino al raddoppio .Dividere poi l’impasto in porzioni da 80 gr, cercando di dare una forma a filoncino, mettere in forno e far lievitare fino al raddoppio. Una volta lievitati, spennellarli con latte zuccherato e infornarli a 200 ° per 15 minuti. Appena sfornati, quando sono ancora caldi, spennellarli ancora con latte zuccherato e cospargerli di zucchero semolato.