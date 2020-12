Il “porridge marchigiano”: cosa sono e come si preparano i frascarelli

E’ uno dei piatti più poveri della cucina delle Marche e, prima dell’aggiunta del riso, era più che altro usato come spezia. La preparazione è quella della polenta di farina bianca, all'interno della quale vengono cotti dei grumi della stessa farina ottenuti schizzando gocce d'acqua e mescolando con dei rametti bagnati (le “frasche”). Nel senigalliese i frascarelli vengono chiamati anche “brufadei”, perché i grumi hanno le dimensioni di un brufolo. Ingredienti e procedura che seguono sono tratti dal portale “Mangiarebuono.it”.

Ingredienti

600 gr di farina

Un l di acqua + 100 ml per i formare i frascarelli

Sale q.b.

Mezza cipolla

Uno spicchio d’aglio

Una costa di sedano

Una carota

Basilico

Maggiorana

3 pomodori pelati

Olio extravergine d’oliva

Una spolverata di parmigiano o pecorino

Procedimento

Preparate il sugo: in una padella fate soffriggere l’olio con l’aglio, la cipolla, la carota e il sedano tritati finemente, unite i pelati e fate cuocere per un quarto d’ora. Alla fine aggiungete il basilico e la maggiorana.

In un piatto lavorate la farina con poca acqua tiepida, girandola con le mani in modo da formare dei piccoli grumi. In una pentola colma di acqua bollente leggermente salata versate i frascarelli, pochi alla volta, e fateli cuocere per 15/20 minuti circa, girando con una frusta. Quando saranno cotti (tutta l’acqua dovrà essere assorbita) trasferiteli su una spianatoia, conditeli con il sugo e serviteli caldi, con una spolverata di parmigiano o pecorino.

Accompagnamento ideale

ciauscolo,

salsiccia,

pecorino,

verdure

tartufo bianco di Acqualagna

(Foto tratta da: Honestcooking.it)