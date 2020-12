Gusto, semplicità e tradizione marchigiana: la ricetta della crescia con i ciccioli

La crescia con i ciccioli è un piatto tradizionale, veloce da cucinare e capace di abbinare il gusto alla semplicità. Questa è la ricetta tratta dal portale “lacucinadimargot”.

Ingredienti

400 g di farina

10 g di lievito di birra in polvere

150 g di ciccioli di maiale

sale

Procedimento

Setacciate la farina sulla spianatoia, unite il lievito di birra e una presa di sale, quindi versate un bicchiere di acqua tiepida e iniziate a impastare, aggiungendo eventualmente altra acqua, fino a ottenere un impasto elastico e omogeneo. Formate una palla e fatelo riposare per 30 minuti. Trascorso questo tempo, stendete nuovamente l’impasto lavorandolo in modo energico, unite i ciccioli sciolti a calore moderato, impastate ancora e infine stendete la pasta ottenendo un quadrato o un rettangolo alto circa un dito. Disponete la pasta in una teglia coperta di carta da forno, quindi passate la crescia in forno caldo a 180 °C per circa 30 minuti, fino a quando risulterà ben cotta. Togliete la preparazione dal forno, fatela raffreddare, quindi servitela tagliata a pezzi.