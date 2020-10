Ricette tradizionali anconetane, come si preparano i ciavattoni allo scoglio

La ricetta completa dei ciavattoni allo scoglio come riportata dal suto del Comune di Ancona.

Ingredienti

Ingredienti per 4 persone

ciavattoni gr. 500;

moscioli gr. 400;

vongole gr. 150,

pannocchie 4;

una seppia di circa 150 gr.;

un quarto di cipolla;

pomodori maturi 4;

un peperoncino;

olio extravergine d’oliva.

Preparazione

Dividere il sacco della seppia dai tentacoli, tagliare a cubetti piccoli il sacco e frullare i tentacoli. In padella versare l’olio extravergine fino a coprire tutto il fondo, soffriggere insieme la cipolla tritata, unire i dadini di seppia e i tentacoli frullati. Spellare e togliere i semi ai pomodori, tritarli grossolanamente e unirli dopo cinque minuti in padella. A parte sbollentare i pauri, tagliarli a pezzi e rompere le chele con lo schiaccianoci; tenere da parte un po’ dell’acqua in cui hanno sbollentato i pauri. In abbondante acqua salata cuocere la pasta e, nel frattempo, unire in padella moscioli, vongole e pannocchie tagliate in due-tre pezzi. Scolare la pasta e unirla in padella con i pauri, tirare il tutto con qualche cucchiaiata dell’acqua dei pauri e unire un peperoncino sottile finemente tagliuzzato. Aggiungere un cucchiaio di olio extravergine e tirare ancora un attimo. Servire subito. (Comue Ancona/ankonline).