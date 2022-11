San Martino premia il vino: i migliori abbinamenti per lo stoccafisso secondo Re Stocco

E come da tradizione San Martino porta con sé i premi per i migliori vini da abbinare allo Stoccafisso all’Anconetana. A riceverli dalle mani del console onorario di Norvegia e Svezia, Gianni Bavarelli, sono stati Paolo Capinera, Alessandro Moroder, Silvano Strologo e Tommaso Di Sante, viticoltori vincitori del particolare concorso organizzato dall’Ordine Cultori della Cucina di Mare “Re Stocco”. La premiazione è avvenuta giovedì sera al ristorante Il Giardino di Ancona nel corso della consueta cena di gala a base, ovviamente, di Stoccafisso all’Anconetana preparato secondo la ricetta De.Co del Comune di Ancona. Molto sentita questa decima edizione. C’erano 13 bianchi e 10 rossi in gara nelle rispettive categorie. Il responso dei giurati ha avuto esito favorevole per la prima volta nel caso di Capinera e Di Sante, rispettivamente nella categoria bianchi con il Murrano 2020, un Colli Maceratesi Ribona doc prodotto a Morrovalle, e il premio del pubblico per il fanese Giglio 2021, Bianchello del Metauro Superiore doc. Strologo bissa sempre con Julius 2020, il suo Rosso Conero doc, la vittoria del 2018. È un veterano anche Moroder, oggi ex aequo con il Rosso Conero doc “Zero 2021 e nel 2020 con il "Rosa di Montacuto 2019" nell’allora prevista categoria dei rosati.

«L'esito non è mai scontato – ha ricordato Bernardo Marinelli, presidente onorario di Re Stocco e responsabile del premio - perché per quanto riguarda l’abbinamento l’annata può fare la differenza. È questo il segreto del successo di questo concorso". "Negli anni - gli fa eco Vanessa Ghergo, presidente di Re Stocco - abbiamo valutato oltre 1.500 etichette, tutte di altissima qualità. Questo concorso ha avuto il grande merito di promuovere tante cantine attraverso un’indicazione non scontata nei confronti dei consumatori come l’abbinamento cibo vino più indicato».

Albo d'Oro

2013

Verdicchio dei Castelli di Jesi doc Classico Superiore “Ghiffa 2011” (Tenuta Musone)



2014

ex aequo

Offida Pecorino docg “Artemisia 2013” (Tenuta Spinelli) e Castelli di Jesi docg Verdicchio Classico Riserva “Vigna Novali 2011” (Terre Cortesi Moncaro)



2015

Verdicchio dei Castelli di Jesi doc Classico Superiore “San Nicolò 2014” (Brunori)



2016

cat. Bianchi: Verdicchio dei Castelli di Jesi doc Classico Superiore “La Posta 2012” (Casaleta)

cat. Rossi: Rosso Conero doc “Il Cacciatore di Sogni 2014” (La Calcinara)



2017

cat. Bianchi: Bianchello del Metauro doc “San Cesareo 2015” (Claudio Morelli)

cat. Rossi: Marche Rosso Igt “Asco 2014” (Broccanera)



2018

cat. Bianchi: Bianchello del Metauro doc “Albaspino 2017” (Fattoria Villa Ligi)

cat. Rossi: Rosso Conero doc “Julius 2016” (Silvano Strologo)

cat. Rosati: Marche Rosato Igt “Via Rosa 2017” (Tenuta Musone)



2019

cat. Bianchi: Colli Maceratesi Ribona doc "Angera 2017" (Il Pollenza)

cat. Rossi: Marche Rosso Igt "Buraco 2013" (Tenuta Musone)

cat. Rosati: Marche Rosato Igt “Kòmaros 2018” (Garofoli)



2020

cat. Bianchi: Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore "Salmagina 2018" (Zaccagnini)

cat. Rossi: Rosso Piceno doc "Farnio 2019" (Garofoli)

cat. Rosati: Marche Rosato Igt "Rosa di Montacuto 2019" (Moroder)



2021

cat. Bianchi: Marche Bianco Igt “Giulia Morichelli d’Altemps 2018” (Murola)

cat. Rossi: Lacrima di Morro d’Alba doc “Essenza del Pozzo Buono 2020” (Vicari)



2022

cat Bianchi: Colli Maceratesi Ribona doc “Murrano 2020” (Capinera)

cat. Rossi: ex aequo Rosso Conero doc “Julius 2020” (Strologo) e Rosso Conero doc “Zero 2021” (Moroder).