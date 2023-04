Ancona è ancora un set, Raoul Bova gira al Palaindoor: le informazioni per il pubblico

ANCONA - Ancona è ancora un set. Domani le riprese per la fiction che vede come protagonista Raoul Bova proseguiranno al Palaindoor domani e martedì. Già convocate tutte le comparse, indicate come da legge all'ufficio del lavoro da diversi giorni. Ulteriore pubblico, come specifica la Guasco (agenzia che si occupa del casting comparse), potrà entrare con prestazione gratuita e test covid in loco, ma sono esclusi i minori anche se accompagnati.