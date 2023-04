Pasqua, la solidarietà corre via social: raccolta cibo per la Mensa del povero

ANCONA - Pasqua solidale per la Mensa del povero. L’Accademia pugilistica dorica di Collemarino ha raccolto generi alimentari tra atleti e famiglie degli iscritti, per poi procedere oggi alla consegna. Tutto è stato organizzato via social e all’appello hanno risposto altre realtà del territorio: la palestra MyGym, la Woman Fitness Academy by Sharonfitness coach, la ODV Delta Uno Prevention Security Ancona e il supermercato Sì con te di Piazza Salvo d’Acquisto.