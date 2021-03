Scuole chiuse, cercasi baby sitter: quando costa una Mary Poppins ad Ancona?

Con la chiusura delle scuole in presenza in quasi tutta Italia per via dell'epidemia da coronavirus, aumenta la richiesta di baby sitter. I dati del sito specializzato Sitly.it non lasciano dubbi: gli accessi sono infatti cresciuti del 14,5% (+11,3% di genitori) mentre +10% risultano i nuovi iscritti nella settimana in cui si è ufficializzata la chiusura delle scuola di ogni ordine e grado in quasi tutta la Penisola. Percentuali inferiori rispetto a quanto accadde l'ultima settimana di febbraio 2020, quando la chiusura totale delle scuole mentre l'Italia ancora viveva una vita apparentemente normale aveva portato un vero boom sul motore di ricerca, ma che indicano comunque una necessità concreta da parte delle famiglie italiane.

Il costo

Secondo Sitly.it Il costo orario di una baby sitter è aumentato nell'ultimo anno. Rispetto al rilevamento svolto dalla piattaforma nella scorsa estate 2020, ad Ancona si passa dai 7 euro agli 8,5 ogni ora.

Chi le richiede

Altro dato interessante è che oltre il 70% dei profili “genitore” di recente iscrizione sono donne, la maggior parte di età compresa tra i 25 e i 34 anni, a conferma di quanto la gestione della famiglia sia tutt'oggi compito della mamma e di quanto ricada dunque su di lei la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia. Soprattutto per bambini piccoli, visto anche la fascia di età rilevata tra le madri. Il 46,9% delle famiglie registrate a Sitly hanno figli tra gli 0 e i 4 anni. Da notare inoltre che in questa ricerca di baby sitter manca totalmente la richiesta di accudimento dei bambini per impegni serali: il coprifuoco, i ristoranti, i teatri e i cinema chiusi portano i genitori a restare in casa, almeno terminato il lavoro, con i propri figli.