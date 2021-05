Pulizia di spiaggia e fondale al Passetto: il flash mob ecologico dei volontari

Flash mob ecologico in programma domani mattina alle Grotte sotto la piscina del Passetto. I volontari di “2hands” Ancona si danno appuntamento alle 10,30 per bonificare la spiaggia dai rifiuti inquinanti e non. Non solo terra, però. In programma c’è anche una parte di lavoro in immersione per la pulizia del fondale marino.

L’ evento, con hashtag #unitiperilmare, è patrocinato dal Comune di Ancona ed è aperto a tutti. Appuntamento, per chi volesse unirsi, all’inizio del sentiero della Spiaggiola, dal parco dei Laghetti.