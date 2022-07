Amore ad alta quota con lo scatto sul tetto: la foto-ricordo degli sposi è col brivido

SENIGALLIA - Sarebbe proibito e soprattutto pericoloso arrivare fin lassù per una foto. Eppure c'è chi sfida le regole per uno scatto inedito. Come hanno fatto questi due novelli sposi e il fotografo che hanno deciso di immortalare il loro sì in cima al tetto della Rotonda a Mare, splenida struttura progettata dall'architetto Vincenzo Ghinelli. Nel 1910 fu affidata a dei privati che successivamente la trasformarono nell’Hotel Bagni, sostituendo il legno con materiali più resistenti. Si legge sul sito del turismo della città: «Oggi la Rotonda a mare di Senigallia è tornata a splendere e vi si tengono mostre, convegni ed eventi di vario genere, e dove è possibile anche celebrare matrimoni seguendo il rito civile».

La foto in poche ore è diventata virale e centinaia sono stati i commenti tra lo sdegnato e il divertito. «Oggi c'è molta inventiva - scrive un utente - si cerca di colpire», un altro: «Ma come ci sono arrivati lassù, con tutto l’abito da sposa? Follie totali».