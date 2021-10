I "remigini" del '71: reunion delle Leopardi a 50 anni dalla prima elementare

Rimpatriata e cena per gli ex studenti, a 50 anni dalla prima lezione

Si chiamano "remigini" perché fino a diversi anni fa la prima elementare iniziava nel giorno di San Remigio, il 1° ottobre. Oggi, a 50 anni dalla prima lezione, gli studenti delle Leopardi di Piazza Mazzini, a Falconara Marittima, si sono dati appuntamento per una rimpatriata. La foto ricordo della prima elementare del 1971 è stata scattata proprio davanti alla sede della vecchia scuola.

Gli ex alunni

Nella foto principale, dall’alto in basso da sinistra a destra : Fabrizio Navigli Severini, Marco Roccheggiani, Davide Amicucci,, Francesco Trotta, Anna Ida Socillo, Moira Montanari,Mery Gagliardini, Tiziana Palamara, Cristiana Novelli, Lorenza Montesi, Raffaella Veroli, Lorenzo Marinelli, Paolo Tura, Tullio Stacchiotti, Marina Gagliardini, Federica Gara, Roberto Bonvini, Daniele Lincetto, Raoul Giaccagli, Luca Campolucci, Gianluca Massaccesi, Sergio Fornari . Hanno poi raggiunto il gruppo Maurizio Maiolatesi e Antonella Andreoni presso il "Ristorantino da Enzo" «Per finire la serata tutti insieme ricordando i vecchi tempi- scrivono gli ex alunni su Facebook- ma soprattutto in ricordo della mitica grande Maestra Ilde Prencipe».

La foto in bianco e nero fu scattata nel 1972 nei pressi dell' ex fabbrica di cucine Cortucci (zona via del Tesoro) durante una gita/escursione scolastica. Erano presenti anche le mamme degli allora studenti.