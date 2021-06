Spiagge libere Ancona e Sirolo, come prenotare senza l' app "iBeach"

I metodi alternative per prenotare il posto in spiaggia libera senza ricorrere all'applicazione

L'Associazione Riviera del Conero mette a disposizione due numeri telefonici per chi non può accedere all'App iBeach, che consente di riservare posti mare per le spiagge libere di Portonovo, Mezzavalle e Sirolo, accessibili solo con prenotazione a partire dal 19 giugno. I numeri da chiamare, a partire da lunedì 14 giugno sono: 320 2841150 e 320 2933327.Il Comune ricorda che quest'anno I Beach funziona come piattaforma unica, gestita dall'Associazione Riviera del Conero, a disposizione dei Comuni che hanno la necessità di effettuare le prenotazioni nelle spiagge libere. Oltre a Portonovo e Mezzavalle, dunque, tramite l'applicativo si potranno effettuare le prenotazioni anche per Sirolo e l'App, come i numeri di telefono, sarà disponibile a partire dal 14 giugno.

Prenotazione obbligatoria

Per quanto riguarda le due spiagge anconetane la prenotazione è obbligatoria nei week end dal 19 giugno al 31 luglio e dal 28 agosto al 12 settembre, e tutti i giorni dall'1 al 22 agosto. Non sarà possibile la prenotazione consecutiva della stessa spiaggia per 2 giorni di seguito e ciascun account potrà effettuare solo una prenotazione al giorno. Due i tipi di postazione disponibili: telo mare 2 adulti + minorenni, stallo ombrellone 4 adulti + minorenni. L'App consente, oltre alla prenotazione, il controllo della disponibilità dei parcheggi delle due spiagge di Ancona in tempo reale. Per accedere a tutte le informazioni sulle spiagge e sulle modalità di fruizione si può consultare il sito https://www.rivieradelconero.info/it/le-spiagge-della-riviera-del-conero/ che sarà costantemente aggiornato