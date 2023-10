Estate di San Martino: sole e mare "tavola blu" invogliano all'ultimo bagno in mare

ANCONA - Chiamatela pure "estate di San Martino", è il periodo autunnale in cui si verificano condizioni climatiche di bel tempo e tepore. Lo sanno bene gli anconetani, che ieri si sono goduti uno scorcio d'estate (l'ultimo?) a Portonovo. Posti auto esauriti, viavai in spiaggia e c'è anche chi ha azzardato un bagno in mare. Molti hanno lascito la baia di sera, scegliendo Portonovo per trascorrrere l'intera domenica biaciati dal sole. Frequentata anche la spiaggia del Passetto, per camminate in riva al mare versione "tavola blu".