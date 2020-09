I nostri Caraibi visti dall'alto: le barche sembrano sospese sull'acqua trasparente | VIDEO

Basta un solo minuto per cogliere tutta la bellezza della riviera del Conero. Quel minuto ce lo regalano due amici, Alessio Ferrieri e @jacopobondavalli. Quest’ultimo ha fatto alzare in volo il suo drone e ha colto tutto lo splendore di una perfetta giornata estiva delle nostre parti: la vegetazione, le tintarelle in spiaggia ma soprattutto l’acqua. Sì, perché il mare domenica scorsa era nel suo stato di grazia e dall’alto si può capire ancora meglio perché la nostra riviera viene spesso accostata ai Caraibi.