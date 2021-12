Polizia al Salesi, regali per i pazienti di Oncoematologia

Questa mattina, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, insieme al cappellano della Questura, Don Antonello Lazzerini, al Portavoce e Responsabile Relazioni Esterne, Marina Pepe e ad alcuni operatori della Polizia di Stato, si sono recati nel Reparto di Ematologia Oncologica dell’Ospedale Salesi di Ancona per consegnare alcuni doni ai piccoli pazienti e ai loro familiari.

La rappresentanza della Polizia di Stato è stata accolta dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Michele Caporossi, dal Direttore sanitario, Dr.ssa Laura Polenta, dal Primario del Reparto, Paola Coccia e dal Antonella Olivieri dell’Associazione di clownterapia “ Il baule dei sogni”. Sono stati consegnati due computer portatili, acquistati grazie alle donazioni del Personale della Polizia di Stato della Provincia di Ancona, ed alcuni bracciali, orologi ed angeli. Un momento di condivisione e solidarietà da parte della Polizia di Stato, con chi, quotidianamente, affronta una grande sfida, con forza, determinazione ed il sorriso sotto la mascherina.

Il Questore Capocasa: «Un piccolo gesto di vicinanza e di sostegno da parte delle Donne e degli Uomini della Polizia di Stato per chi sta combattendo e per tutti coloro che sono loro vicini, per aiutarli a vivere con maggiore serenità, anche i momenti più difficili. Un momento di emozione intensa e grande consapevolezza»