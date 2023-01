"Quelli del Leopardi" iniziano le trasmissioni in podcast: si parte con Erika Ferrara

FALCONARA - Partono dalla serata di oggi, lunedì 16 gennaio, le trasmissioni in diretta dal Centro Giovani di QdL Podcast, l’iniziativa editoriale dei ragazzi di Quelli del Leopardi, che trasmettono nelle ore serali sulla piattaforma per il live streaming Twitch. Dopo una serie di incontri con il sindaco Stefania Signorini i quattro ventenni falconaresi, esperti in comunicazione e marketing, hanno ottenuto la possibilità di fare base al Centro Giovani, in via IV Novembre. Proprio da qui, a partire da oggi, sarà trasmessa la diretta dei talk show, che vedranno come prima ospite Erika Ferrara, calciatrice del Città di Falconara e tra le protagoniste dei successi della squadra falconarese di serie A di calcio a 5. Con cadenza settimanale Antonio Calia, Filippo Frattesi, Riccardo Rocchetti e Dennys Russo incontreranno, proprio nella sede del Centro Giovani, i personaggi più noti del panorama locale, con lo scopo di intrattenere, divertire e allo stesso tempo informare il pubblico su svariati argomenti di attualità. Un pubblico, quello di QdL Podcast, prevalentemente giovane: è proprio tra i più giovani che Twich si va sempre più affermando. Le interviste saranno poi pubblicate anche sugli altri canali social per la massima diffusione. Il progetto complessivo del gruppo QdL è quello di attivare anche una web radio, che trasmetterà sempre dal Centro Giovani.