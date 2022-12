Punto di riferimento per le merende degli studenti di oggi e di ieri, la pizzeria di Dino e Nazzarena celebra mezzo secolo di attività

JESI - «Arrivare fin qui è stato un bel traguardo e ci sembrava doveroso ringraziare i nostri clienti con un regalo utile in tempi di crisi come questo con l’aumento esagerato delle bollette - afferma Dino Pergolesi, titolare assieme a sua moglie, Nazzarena Boresta, dell’omonima pizzeria - Per celebrare l’anniversario di 50 anni di attività il 29 e 30 dicembre sconteremo tutti i nostri prodotti artigianali del nostro punto vendita, in via XXIV maggio 22, del 50%».



Attività storica di Jesi, la pizzeria Pergolesi è la più longeva della città, una delle poche imprese a conduzione familiare che hanno resistito malgrado le crisi degli ultimi anni e dal 1972 produce i propri prodotti con ricette tradizionali prediligendo ingredienti genuini e a km zero. I titolari sono molto conosciuti perché per anni fornivano le merende a numerose scuole superiori «Molti ex-studenti ancora oggi vengono per mangiare i nostri ‘calzoni’ fritti ed é molto piacevole ricordare con loro aneddoti divertenti di quando andavano a scuola- dichiara Nazzarena Boresta- La più bella soddisfazione è quando ci portano a conoscere i loro figli e ci raccontano della loro vita, ci fanno sentire come una sorta di nonni adottivi». Il 29 e il 30 dicembre Dino e Nazzarena saluteranno tutti i clienti che vorranno festeggiare con loro questo importante risultato assieme al nipote, Matteo Frittelli, che proseguirà l’attività mantenendo la tradizione di famiglia.