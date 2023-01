Verso la giornata mondiale della pizza, come preparare una gourmet al prosciutto, scampi e stracciatella: la ricetta

La pizza è da sempre icona della tradizione gastronomica italiana, a maggior ragio-ne da quando nel 2017 è stata riconosciuta come Patrimonio dell’Unesco. Proprio in occasione della Giornata Mondiale della Pizza che si celebra il 17 gennaio, Citterio, azienda di salumi attiva dal 1878, ha pensato alla realizzazione di una pizza in grado di ricreare un vero e proprio giro d’Italia tra le regioni produttrici di quelle che sono alcune delle eccellenze della tradizione italiana, come il prosciutto crudo.

Prosciutto crudo, scampi, stracciatella, olive taggiasche e cipollotto di Tropea

Ingredienti per 6 persone:

1 kg di farina 00,

750 acqua,

20 gr di olio evo,

20 gr di sale,

2 gr di lievito di birra,

120 gr di prosciutto crudo,

32 scampi piccoli puliti,

olive taggiasche,

250 gr di stracciatella di bufala,

2 cipollotti di Tropea tagliati finemente.

Preparazione

Preparare l’impasto della pizza con farina, acqua, sale, olio EVO e lievito birra e lasciare riposare una notte in frigorifero. Il giorno seguente lavorare l’impasto formando 6 palline da 300 grammi. Lasciar riposare su un piano infarinato, coperte con un panno umido. Quando saranno pronte stenderle con le dita cercando di mantenere più aria possibile al suo interno, dando una forma arrotondata all’impasto. Posizionare su una placca da forno oliata e infarinata o se possibile direttamente sulla pietra e cuocere in forno finché non risulterà cotta e croccante. Togliere le basi della pizza dal forno e lasciarle intiepidire leggermente prima di tagliarle in fette. Condire la pizza partendo dalla stracciatella e le olive denocciolate a seguire gli scampi crudi puliti, il prosciutto crudo e la cipolla di Tropea.

Tempo di preparazione: 30 minuti Difficoltà: media