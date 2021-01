La Margherita che non ti aspetti: alla scoperta della pizza Rossini

Si trova quasi esclusivamente in una precisa zona delle Marche

Napoli ha inventato la pizza Margherita, Pesaro la pizza Rossini. Si tratta di una Margherita arricchita di uova sode e maionese. Idea semplice, ma poco conosciuta fuori dai confini pesaresi. E’ servita come pizza al taglio, ma anche al piatto. Molte pizzerie, come spiega il portale Destinazione Marche, la servono anche con la salsiccia: in questo caso prende il nome di “Rossiccia”.

La storia

Il nome “Rossini” è un omaggio al compositore marchigiano, che in effetti era un amante della cucina anche se in questo caso non ha nulla a che vedere con la ricetta. La tradizione vuole che questa pizza sia stata negli anni ’60 da una pasticceria nel centro di Pesaro.

Abbinamenti consigliati

Birra artigianale

Vino rosato

Vino bianco del territorio

(Foto tratta dal portale Il soffio di Zefiro)