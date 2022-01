La Margherita di Mezzometro è un dessert: la ricetta del "Piatto dell'anno"

La conoscevamo condita da pomodoro e mozzarella, Alessandro Coppari de “Il Mezzometro” di Senigallia ha rivisitato la pizza più famosa del mondo trasformandola in un dessert. Si chiama “Margherita dolce”. La ricetta è tratta dal magazine Identitagolose.it, che l'ha indicata come "piatto del 2022".

Il Poolish

g 100 farina tipo 0 w 300/320

g 100 latte intero

g 1 lievito birra fresco o g 10 licoli

Mescolare qualche minuto fino a che l'impasto non sia ben amalgamato. Temperatura ideale dell'impasto intorno ai 20°C. Mantenere il poolish a temperatura di 20°C.

L’impasto

g 67 farina tipo 1 w 230/250

g 3,5 malto

g 33 uova intere

g 0,5 lievito birra o

g 3 licoli

g 23 zucchero

g 3 sale

g 33 burro

Q.B. bacca vaniglia

Q.B. arancia grattugiata

(Temperatura finale impasto 25°C)

Disporre nell'impastatrice poolish, farina, uova, malto, lievito e a meta? impasto aggiungere zucchero, vaniglia e arancia, successivamente il sale. Quando la maglia glutinica si sara? formata aggiungere il burro in pomata. L'impasto finale dovra? essere liscio e omogeneo. Puntare 20 minuti, poi dividere in palline da g 300. Dopo circa 1 ora stendere la pasta nei padellini da cm 26 di diametro, precedentemente imburrati. Far lievitare in cella a 28°C. A meta? lievitazione spennellare la superficie con panna e riporre nuovamente a lievitare fino al raddoppio del volume iniziale. Infornare a 180°C fino a doratura.

Il ragù di fragole

g 65 purea fragole

g 15 zucchero semolato

g 0,5 pepe rosa

g 2,5 succo limone

In una casseruola far bollire la purea di fragole con il pepe verde in infusione e lo zucchero e continuare a bollire per alcuni minuti. Allontanare dalla fonte di calore e aggiungere il limone.

Succo di pomodoro marinato al miele

g 83 pomodoro vesuviano

g 16 miele acacia

g 5 cipolla

g 3 basilico

Sbianchire il pomodoro in acqua e ghiaccio per privarlo della pelle. Spellarlo e aggiungere miele, foglie di basilico e cipolla. Amalgamare il tutto e inserire in busta sottovuoto per 12 ore. Eliminare la cipolla e il basilico, frullare, tranne alcuni pomodori che serviranno per la decorazione finale.

La salsa

g 75 ragout di fragole

g 75 pomodoro marinato

Unire e amalgamare insieme.

Namelaka

g 33 latte

g 1,5 glucosio

g 1 gelatina in fogli

g 61 cioccolato bianco

g 80 panna liquida

Portare a ebollizione il latte con il glucosio. Unire la gelatina ammorbidita e versare il tutto sul cioccolato fuso. Creare l'emulsione e aggiungere la panna liquida fredda sempre emulsionando, avendo cura di non incorporare aria. Riporre in frigo per un minimo di 6 ore prima dell'utilizzo.

Streusel di mandorle e basilico

g 8 zucchero semolato

g 8 farina

g 8 burro

g 8 farina mandorle

g 1 spirulina

g 0,5 basilico secco

Impastare tutti gli ingredienti insieme, grattugiare e far riposare una notte in frigorifero. Il giorno seguente cuocere a 160 °C per 25 minuti.

Montaggio

Base pizza; salsa di pomodoro; ciuffi di namelaka; filetti di pomodoro marinato; foglioline di basilico; streusel al basilico; olio evo.