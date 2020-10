Ricette tipiche marchigiane: come si fa la pizza di formaggio

Dosi per 4 persone

Ingredienti

• 4 uova

• 150 ml latte

• 3 cucchiai olio extravergine d’oliva

• 100 g pecorino grattugiato Meglio se di fossa

• 500 g farina 00

• 1 bustina lievito di birra secco o un cubetto di fresco

• 1 cucchiaino sale

• 1/2 cucchiaino zucchero

• 1/2 cucchiaino noce moscata grattuggiata

• 100 g Pecorino fresco a cubetti

Istruzioni

Rompete le uova in una ciotola spaziosa e aggiungete latte e olio. Mescolate tutto, poi aggiungete farina e lievito. Una volta amalgamato l’impasto, aggiungete zucchero, noce moscata, pepe e pecorino. Continuate ad impastare finché il tutto non assume la forma di una sfera piuttosto elastica e lasciate lievitare per due ore in forno spento con luce accesa.

Posate della carta da forno su una teglia e cospargetela di olio. Quando l’impasto ha raggiunto il doppio del volume originario, riversatelo nella teglia e cospargetelo con il pangrattato. Seminate l’impasto di pezzi di pecorino tagliato a cubetti.

Lasciate lievitare per altre due ore, poi infornate a 160° per un’ora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(ricetta tratta da informacibo.com).