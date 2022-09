"Bit competition", sfida a colpi di pizza sotto gli occhi del Gambero Rosso: Andrea in finalissima

990 pizzaioli, nove tappe regionali, tre semifinali. Pizza Bit Competition, la gara ideata da Molino Dallagiovanna per aspiranti pizzaioli, con la collaborazione, come media partner, di Gambero Rosso, giunge al termine. Sabato 10 settembre a Gragnano Trebbiense presso la sede di Molino Dallagiovanna si disputa la finalissima, il cui vincitore si aggiudica il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023”. Tra i concorrenti c’è anche Andrea Ciarloni de La Bottega di Via Cimarelli a Corinaldo

La finale di Pizza Bit Competition

In occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda molitoria piacentina si disputa la finale di Pizza Bit Competition. Una competizione che ha visto i concorrenti sfidarsi sulla pizza tonda classica al piatto, a suon di impasti e topping originali. A giudicare i pizzaioli in gara, addetti ai lavori, blogger e giornalisti, tra cui esperti del Gambero Rosso, e, in occasione delle semifinali, anche una giuria popolare. Durante tutte le tappe la giuria ha assaggiato e pure ascoltato: la valutazione dei concorrenti è infatti avvenuta in base alla ricetta dell’impasto e all'assaggio, ma anche sulla base della presentazione del piatto finale e della professionalità del candidato. Tutti aspetti fondamentali per diventare Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023, ovvero il volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

I finalisti

I 9 finalisti nell’ordine in cui si presenteranno alla giuria:

-Antonio Di Tella della Pizzeria All’Angolo di Marina di Carrara

-Alex Guidetti della pizzeria Fratelli Iaiunese di Reggio Emilia

-Daniel Serale della pizzeria Le Lanterne di Borgo San Dalmazzo

-Giovanni Spera della pizzeria Casarsa - Pizzeria Lucana di Potenza

-Andrea Ciarloni de La Bottega di Via Cimarelli di Corinaldo

-Andrea Clementi della pizzeria Punto Pizza di Venezia

-Cuono Pannella della pizzeria Da Nino Pannella di Acerra

-Lele Scandurra della pizzeria Botanike di Catania

-Lorenzo Groppi della pizzeria Lolly’s - Pizza & Focaccioni di Piacenza