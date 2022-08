Il tour di Piero tra le bellezze di Ancona: l'ideatore de "Il mio viaggio a New York" in città

Imprenditore, scrittore e urban explorer. Il creatore del fenomeno social "Il mio viaggio a New York" a Portonovo per gustare i moscioli da Marcello.

Non solo Portonovo però per l'imprenditore e influencer, che con la compagna Martina Maceratesi ha visitato anche Ancona. Nell'itinerario: il Passetto, poi giù con l'ascensore per restare incantati dalla spiaggia e dalle grotte. «Puoi fare una bella spaghettata» ha detto Piero davanti alle grotte. Poi la visita a piazza Cavour, corso Garibaldi con tanto di caffé. Il duomo con un matrimonio in corso e una puntatina dal barbiere.