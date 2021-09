Un amore a tutto social, chi è Martina Maceratesi: la marchigiana che ha "rapito" Piero Armenti

Le vacanze le ha passate così: tra viaggi in elicottero, resort di lusso e ristoranti alla moda. Piero Armenti, scrittore e imprenditore 42enne, nonché creatore del progetto online "Il mio viaggio a New York", non si è fatto mancare nulla in Grecia. Piero è conosciuto su Instagram e Facebook e negli ultimi mesi sta avendo un boom di notorietà anche sulla piattaforma TikTok con il suo format: "Quando costa..." dove mostra la sua vita a Manhattan e dispensa consigli su cosa visitare e come farlo al meglio nella Grande Mela. Ad accompagnarlo nelle sue avventure c'è la recanatese Martina Maceratesi 27enne laureata all'Università politecnica delle Marche in economia e business, anche lei con un curriculum di esperienze all'estero nonostante la giovane età. Tra il 2018 e il 2019 ha lavorato per la maison Valentino come "accounting and finance freelancer" a New Yor. L'anno dopo, rientrata in Italia, si è spostata nella casa di moda Gucci.

Due giovani ambiziosi insomma che, al passo con i tempi, stanno cavalcando alla grande l'onda dei social per promuovere i loro progetti. I numeri rispondono bene: lui ha 289mila follower su Instagram e oltre 153mila su TikTok e la pagina Facebook "Il mio viaggio a new York" conta oltre un milione di iscritti. Martina, invece, ha 50,4mila follower su Instagram e anche lei ama postare i suoi viaggi e le esperienze all'estero.