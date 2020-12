Piconi al formaggio, la ricetta completa

La ricetta completa dei "Piconi" al formaggio tratta da Cucchiaio.it

Ingredienti

• 400 g di farina

• 160 g di zucchero

• 200 g di burro misto a strutto

• 4 tuorli + 1 uovo

• buccia grattugiata di limone

• 400 g di pecorino fresco (non piccante) grattugiato

• 2 albumi

• 1 uovo

• buccia grattugiata di limone

Preparazione

Preparate la pasta frolla: disponete la farina a fontana, aggiungete lo zucchero, il burro misto a un cucchiaio di strutto, la buccia grattugiata del limone, i 4 tuorli, impastate velocemente fino a ottenere una massa morbida e liscia, fatela riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Preparate il ripieno: in una terrina amalgamate gli albumi, l’uovo intero, la buccia grattugiata del limone, aggiungete gradatamente il formaggio fino a ottenere un composto dalla consistenza piuttosto soda.

Stendete la frolla a disco non troppo sottile, ritagliatela a dischetti della misura voluta, mettete al centro di ognuno un po’ del ripieno, spennellate i bordi con l’albume e ripiegateli come comuni ravioli.

Incidete ogni raviolo al centro con un taglio a croce, spennellateli con il tuolo sbattuto.

Foderate una teglia con l’apposita carta, disponetevi i ravioli e cuoceteli in forno caldo a 180° per circa 15 minuti. Ritirate, lasciate intiepidire a temperatura ambiente e serviteli subito. Sono buoni anche freddi.

Crediti

Ricetta: Cucchiaio.it

Foto: Piccole Ricette.net