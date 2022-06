I cittadini progettano la nuova piazza sotto la guida di designer e artigiani

FALCONARA - Il laboratorio urbano LUDiCO lancia un appello a tutti i cittadini di Falconara, chiamati a diventare designer e falegnami per realizzare il nuovo arredo urbano di piazza Catalani. Requisiti richiesti: la volontà di migliorare la città e renderla sempre più a misura di frequentatori. Il primo appuntamento è alle 17 di sabato 16 luglio per un aperitivo in piazza e la presentazione del progetto. Seguiranno sette giorni di appuntamenti quotidiani per progettare e realizzare gli arredi che i cittadini riterranno più utili per la piazza, dalle panchine a eventuali strutture per giardini verticali. La partecipazione e l'autocostruzione diventeranno strumenti per unire la comunità.

Con il progetto LUDiCO (Laboratori urbano di Co-progettazione) già in attivo in questi mesi per ridisegnare piazza Catalani, prenderà infatti avvio, dal 16 al 24 luglio, un workshop di autocostruzione aperto a tutta la cittadinanza. Le giornate di laboratorio si svolgeranno in piazza e nei locali del FabLab di Falconara che supporterà tutta l’iniziativa. Lo strumento del laboratorio permetterà di testare le soluzioni proposte fin dal primo utilizzo. Il laboratorio, in italiano e in inglese, sarà guidato da due designer che arriveranno direttamente da Helsinki (Finlandia) e che seguiranno i gruppi in ogni passo, dall’ideazione del progetto fino alla sua realizzazione. Per questo non sarà necessario avere conoscenze pregresse nell’autocostruzione o nella lavorazione del legno. LUDiCO è alla ricerca di volontari cittadini e intende coinvolgere chiunque abbia voglia di mettersi in gioco.

Il workshop

Il workshop, gratuito e rivolto a ogni fascia di età, nasce con l'obiettivo di diffondere buone pratiche di partecipazione attiva attraverso la progettazione condivisa. Un'occasione per valorizzare le relazioni tra le persone e lo spazio pubblico, un bene comune da rispettare, valorizzare e vivere. Ludico è un progetto pilota di rigenerazione urbana e innovazione sociale sviluppato dal collettivo Plasma (Francesca Bianchi e Silvia Cerigioni) all’interno del Piano Particolareggiato del Centro Città dal Comune di Falconara Marittima. La progettazione partecipata è un processo che riguarda gli abitanti, le amministrazioni, le associazioni, gli attivisti, chiunque si senta parte di uno specifico territorio, ma tutti con un obiettivo comune: incoraggiare nuove modalità di utilizzo dello spazio pubblico, e magari una maggiore cura e consapevolezza, perché quest’ultimi diventino teatro fertile di incontro e scambio di cultura e culture. Per tutti gli aggiornamenti si possono seguire i canali social del Comune di Falconara e di Plasma (@plasma.collective).

Chiunque voglia candidarsi e partecipare potrà iscriversi tramite il link riportato nei profili social del comune e di Plasma o scannerizzando il QR code nelle locandine che promuovono il progetto. Per maggiori informazioni contattare tramite mail o whatsapp Francesca 3339783605. Iscrizioni aperte entro domenica 10 luglio.