Il dolce preferito dalla Befana nell'anconetano: come preparare le "pecorelle"

Le "pecorelle" sono dolci tradizionali dell'Epifania, tipici della zona di Genga. La riceta tratta dal portale tripendipity.com

Ingredienti

250 g di farina di grano

buccia di limone grattugiata

2 uova

50 g di zucchero

25 g di strutto

1/2 bustina di lievito per dolci

1 bicchiere piccolo di mistrà

acqua calda se occorre

Procedura

Preparate la sfoglia con la farina di grano, zucchero e uova, mistrà e una bustina di lievito. Stendete due strati di pasta sfoglia spessi e lasciate riposare. Sistemate il ripieno sulla sfoglia con un cucchiaio, dopo averlo impastato in un contenitore. Formate piccoli mucchi e ricopriteli con l’altra sfoglia, poi premete i bordi intorno al ripieno e, con un coltello, date la forma di una pecorella. Utilizzate il rosso d’uovo e spalmatelo. Cuocete tutto a 150° per mezz’ora in un recipiente unto.