La chips è un omaggio alla spiaggia di velluto, la "patatas nana" al gusto di Senigallia

Si chiama "Patatas Nana Senigallia Special Edition", è la patatina in busta che unisce la lavorazione artigianale all’utilizzo di soli tre ingredienti senza conservanti e aromi. Ed è proprio Senigallia ad aver ispirato allo chef Michele Gilebbi la Special Edition di Patatas Nana, una chips sabbiata – omaggio alla Spiaggia di Velluto - realizzata con pelle di baccalà disidratata e polverizzata, pomodoro liofilizzato e origano secco. Il packaging invece ritrae la mitica Rotonda, illustrata dall’artista Scombinanto.



Dopo le Patatas Nana di Morgan, i 5 gusti realizzati in collaborazione con le verdure della Giardiniera di Morgan, il gusto Senigallia si aggiungerà alle proposte Patatas Nana, con l’obiettivo di diventare un vero e proprio souvenir per i turisti in visita nella cittadina marchigiana.“L’aperitivo è una cosa seria”, recita il claim Patatas Nana, a cui si potrebbe aggiungere “L’estate è una cosa seria” e Senigallia Special Edition lo dimostra: un mix di gusto e creatività che ricorda il sapore delle vacanze e del mare una volta tornati in città e per tutto l’anno. Non solo, il packaging può essere conservato come un piccolo tesoro artistico, perché realizzato proprio in collaborazione con Antonio Colomboni, marchigiano d’origine, illustratore e art director di base a Milano con importanti collaborazioni nel suo portfolio, come quella con Toilet Paper. La filosofia di Patatas Nana è sinonimo di utilizzo di prodotti 100% naturali, senza conservanti e aromi chimici, just potates nella ricetta originale, a cui nel gusto Senigallia Special Edition si vanno ad aggiungere ingredienti che ricordano uno dei piatti tipici della cucina adriatica – il baccalà all’anconetana - e una particolare sabbiatura che le rendono ancora più croccanti e appetitose.



Patatas Nana, Patatas Nana di Morgan, i Fiammiferi, Sangria Nana e il nuovo gusto Senigallia Special Edition, sono disponibili a Senigallia da Nana Alimentari e al Patatas Nana store e in tutta Italia nei migliori cocktail bar e locali, nei club più esclusivi, nelle enoteche più prestigiose, nelle antiche e moderne drogherie, nei bistrot e in quei negozi e luoghi selezionati che ricercano il sapore del genuino e della tradizione. Oppure, per chi non ne può fare a meno anche a casa, possono essere acquistate nello shop online www.patatasnana.com