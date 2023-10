Farina, una tavola e mattarello. La pasta si fa in piazza con sfoglina Simonetta

ANCONA - Una spolverata di farina sulla spianatoia e l’arte di fare la pasta fatta in casa ha colorato ieri piazza San Francesco. Una decina di provetti massai e massaie si sono trovati per la seconda edizione di "Pasta in piazza" con Sfoglina, nome d’arte di Simonetta Capotondo, e degustazione a cura di Simone Rossetto alla Tavola del Guasco Bistrot. Una festa per il palato e per gli occhi visto che ha regalato una insolita vista della storica piazza del centro storico. Sfoglina, cuoca dell'alleanza ha usato la farina tipo 2 degli "Angeli di Varano" , il mais quarantino de "La bona Usanza" e la sua sapienza per una ricetta di recupero delle nostre tradizioni: le cresc'tajat che sono più facili delle tagliatelle e vanno consumate nel giro di 6 ore o congelate. Un parterre di allievi equamente diviso fra uomini e donne, una risata, una sfogliata e la mattinata è passata in allegria.

Poi il benvenuto dello chef: un crostino con un burro favoloso aromatizzato dalle bucce di carote, patate, cipolle, triturate e amalgamate dal sapore nuovo e gustoso. È stato solo il preludio di una cucina che non ha mai dimenticato il territorio, la sostenibilità, la biodiversità. Poi le cresc'tajat di Sfoglina al ragù bianco marchigiano. A seguire la guancia di maialino cotta a bassa temperatura, nappata con la sua salsa ottenuta da maillard al vino rosso. Infine il dolce con la ricotta di Davide Dessì de "L'AltroMercatino" e fichi caramellati dallo chef. I vini della cantina Mirizzi, Verdicchio dei castelli di Jesi "Cogito A" e Grenache "Cogito R" presentati da Gianluca hanno arricchito il menù e conquistato il palato dei commensali.