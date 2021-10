50 top Italy, è di Uliassi il piatto migliore dell'anno

Osteria Francescana, di Modena, e L’Argine a Vencò, di Dolegna del Collio (GO). Sono questi i due locali al vertice di 50 Top Italy - I Migliori Ristoranti Italiani 2022, la guida online consultabile gratuitamente, firmata da LSDM, Congresso internazionale di cucina d’autore, e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog. Il responso al termine di una cerimonia di premiazione condotta da Federico Quaranta, andata in scena martedì 26 ottobre in diretta streaming, raccogliendo migliaia di visualizzazioni. A importanti personaggi del mondo dell’enogastronomia nazionale sono stati conferiti i premi speciali, Italian Special Awards 2022 - 50 Top Italy. A Mauro Uliassi il riconoscimento "Piatto dell'anno 2022" con Pasta e pomodoro alla Hilde. "Pasticceria dell'anno" è invece andato alla Madonnina del Pescatore di Moreno Cedroni.

La classifica completa

Chef dell’Anno 2022 - D’Amico Award

Enrico Bartolini, Enrico Bartolini MUDEC – Milano, Lombardia

Giovane dell’Anno 2022 - S.Pellegrino & Acqua Panna Award

Domenico Marotta, Marotta Ristorante - Squille (CE), Campania

Piatto dell’Anno 2022 - Mulino Caputo Award

Pasta e pomodoro alla Hilde, Uliassi - Senigallia (AN), Marche

Novità dell’Anno 2022 - Latteria Sorrentina Award

Dalla Gioconda - Gabicce Monte (PU), Marche

Maître dell’Anno 2022 - Birrificio Fratelli Perrella Award

Riccardo Andreoli, Duomo – Ragusa, Sicilia

Pasticceria dell’Anno 2022 - Mulino Caputo Award

Madonnina del Pescatore - Senigallia (AN), Marche

Migliore Carta dei Vini 2022 - Prosecco DOC Award

Lo Stuzzichino - Massa Lubrense (NA), Campania

Restaurant Manager dell’Anno 2022 - Solania Award

Raffaele Alajmo, Le Calandre - Rubano (PD), Veneto

Pranzo dell’Anno 2022 - Pastificio dei Campi Award

Il Pagliaccio – Roma, Lazio

Performance dell’Anno 2022 - Latteria Sorrentina Award

Piazzetta Milù - Castellammare di Stabia (NA), Campania

Innovazione e Sostenibilità 2022 - Solania Award

L'Argine a Vencò - Dolegna del Collio (GO), Friuli-Venezia Giulia

Valorizzazione del Territorio 2022 - Birrificio Fratelli Perrella Award

daGorini - San Piero in Bagno (FC), Emilia-Romagna

Modello d'Ispirazione 2022 - Pastificio dei Campi Award

Massimo Bottura, Osteria Francescana – Modena, Emilia-Romagna

Ospitalità 2022 - D’Amico Award

Dattilo - Strongoli (KR), Calabria

Costanza nel Tempo 2022 - Olitalia Award

D'O - Cornaredo (MI), Lombardia

Tradizione Familiare 2022 - Olitalia Award

La Brinca - Ne (GE), Liguria