I piatti della tradizione marchigiana: pasta al fumé, la ricetta completa

La ricetta completa di uno dei primi piatti più conosciuti e ammirati della cucina anconetana e non solo.

Ingredienti

• 400 g Pasta

• 1 l Passata di pomodoro

• 200 ml Panna per preparazioni salate

• 200 g Pancetta affumicata

• Olio extravergine d'oliva

• Sale

• Pepe

• 1 cipolla

• Parmigiano o pecorino

facoltativi:

formaggio emmenthal, peperoncino, noce moscata, coriandolo

Preparazione

Tritate la cipolla e mettetela in una padella antiaderente, unendo poi un filo d’olio. Lasciate soffriggere mentre tagliate la pancetta a dadini. La ricetta originale prevede a questo punto anche l’aggiunta di spezie come peperoncino, noce moscata e coriandolo. Unite la pancetta al soffritto e girate per qualche minuto. Una volta che la pancetta sarà rosolata unite il pomodoro e la panna. Nel pomodoro si può sciogliere anche del formaggio emmenthal. Aggiustate di sale e pepe, poi continuate a mescolare con fuoco basso. Tenete comunque il condimento al caldo mentre fate bollire la pasta. Quando la pasta sarà cotta, scolatela e conditela con il preparato aggiungendo parmigiano o pecorino.

fonti: blog.giallozzafferano, lacucinaitaliana.it

foto: lacucinaitaliana.it

