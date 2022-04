Pasquetta “easy”: 5 panini gourmet da preparare in pochi minuti

Pasquetta, meteo permettendo, è da sempre sinonimo di "gita fuori porta". Cosa mettiamo nello zaino? Sicuramente i panini. Ecco qualche idea per chi, almeno quel lunedì, vuole mettere in stand-by l'intramontabile pane e mortadella. Cinque ricette che s preparano entro 15 minuti.

1- Bresaola, asparagi e mozzarella di bufala

Gli asparagi vanno appena scottati e posati sul letto di bresaola. Sopra, mozzarella di bufala. Chiudete il panino, e godete.

2- Uova, maionese e gamberetti

Si spalma la superfice del panino con la maionese. Prima di posare le fette di uovo sodo si può mettere una foglia di lattuga. Sulle uova (3 fette possono bastare) posiamo i gamberetti per poi concludere con un’altra foglia di lattuga.

3 - Cotto, pisellini, pesto e robiola

In un pentolino fate sciogliere una noce di burro e cuocetevi i pisellini per circa 5 minuti aggiustando di pepe. Togliete dal fuoco e unite il pesto. Tagliate a metà il pane e spalmatelo nella parte inferiore con la robiola. Completate con i pisellini ed infine con le fette di Prosciutto cotto. Sovrapponete l’altra metà del pane ed ecco il panino pronto per la scampagnata.

4 - Salame, noci robiola e soncino

Mettete le noci all’interno di una piccola padella antiaderente. Tostatele su fiamma media smuovendole spesso per evitare che si brucino, fatele raffreddare e tritatele grossolanamente con un coltello. Lavate le foglioline di insalata e asciugatele tamponandole delicatamente con carta assorbente. Tagliate il panino a metà in senso orizzontale. Spalmate la parte inferiore con la robiola, proseguite con l’insalata, le fette di salame, le noci e infine il miele. Sovrapponete la parte superiore del pane.

5 - Salame e peperoni

Una volta pulito il peperone, ben lavato e tolta quindi la parte interna, tagliatelo a strisce verticali. Cuocetele poi su una griglia (non scordatevi, ambo i lati). Spalmate ora la robiola sul pane, poi posate i peperoni, aggiungete il salame e l’olio extravergine di oliva.