Il video risale allo scorso luglio e mostra il nostro lettore Davide Garzetti (Instagram@davide.garzetti) impegnato in una sessione di parkour in piazza Salvo d’Acquisto. Il Parkour è uno sport estremo nato in Francia a inizio anni ’90 e consiste nell’eseguire un percorso superando ostacoli anche urbani. Non è però un’attività nella quale ci si può improvvisare. Non ai livelli di Davide.

Video Instagram: @davide.garzetti

Foto di copertina: repertorio