Un nuovo cucciolo di zebra al parco zoo: il nome affidato ad un sondaggio Facebook

FALCONARA - Primo lieto evento dell’anno per il Parco Zoo Falconara che inaugura l’avvio della stagione 2022 con la nascita di un cucciolo di zebra. Il piccolo, un maschietto, non ha ancora un nome e a sceglierlo sarà il popolo del web attraverso un contest che il giardino zoologico lancerà sulla sua pagina Facebook.

Un momento di grande gioia per lo staff della struttura, fiore all’occhiello del turismo marchigiano, che dopo due anni di pandemia torna ad accogliere i visitatori con tante iniziative in presenza. Dal mese di marzo il Parco sarà aperto tutti i giorni, escluso il martedì. Ad aprile, poi, riprenderanno le domeniche a tema sul posto, con attività didattiche per sensibilizzare in maniera giocosa e innovativa grandi e bambini sull’importanza della salvaguardia della biodiversità. Una ripartenza all’insegna della normalità perduta, che il giardino zoologico festeggia con un fiocco a strisce, ma anche con l’arrivo di una nuova specie: un esemplare di varano melino, rettile originario di una piccola area dell’Indonesia.

La baby zebra è venuta alla luce nei giorni scorsi ed ha già iniziato a correre all’interno del reparto, dov’è costantemente accudita e allattata dalla mamma a cui è particolarmente attaccata. Appartiene alla specie Equus quagga, come tutti gli altri esemplari ospiti del Parco, caratterizzata dal manto a larghe strisce bianche e nere con zone d’ombra tendenti al marrone che si estendono anche sul ventre. La disposizione delle strisce è unica per ogni animale, proprio come un’impronta digitale, caratteristica che consente alla mamma di riconoscere il suo cucciolo. I visitatori potranno conoscere il nuovo arrivato già domenica prossima, 27 febbraio: il Parco Zoo, condizioni meteo permettendo, sarà infatti aperto dalle 10 alle 17, con ultimo ingresso utile alle 16. A partire dal mese di marzo la struttura osserverà invece i seguenti orari: apertura tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Accesso consentito con Green pass rafforzato.